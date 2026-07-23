Novak Djokovic ha commentato i suoi avversari, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, affermando di vederli come rappresentanti di una nuova generazione. Durante un'intervista, ha detto di sentirsi come se vedesse se stesso dieci o quindici anni fa. Djokovic ha anche dichiarato di volerli affrontare con determinazione, anche usando una metafora provocatoria. Le sue parole si sono concentrate sulla rivalità tra i giocatori più giovani e la sua esperienza nel circuito.

Novak Djokovic continua a guardare al presente, pur sapendo che ormai la nuova era vede protagonisti Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Ospite del popolare programma “The Shop” durante il Fanatics Fest di New York, insieme alla superstar NBA LeBron James, il campione serbo ha parlato dell’ascesa di Sinner e Alcaraz, spiegando come siano proprio loro a rappresentare oggi la sua più grande fonte di motivazione. Ripensando agli anni delle leggendarie sfide con Roger Federer e Rafael Nadal, Djokovic ha sottolineato come i “Big Three” fossero tutti molto diversi tra loro, ciascuno con caratteristiche ben definite. “Vorrei prenderli a calci nel... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Vorrei prenderli a calci nel sedere ogni giorno, mi sembra di vedere me 10/15 anni fa”: Djokovic su Sinner e Alcaraz

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Modern couple travels to a famine era,awakens a supply system,and turns their family's fate around!

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