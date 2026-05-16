Casper Ruud ha raggiunto le finali di tutti i tornei sulla terra rossa, un risultato che richiede determinazione e costanza. In un’intervista, il tennista ha commentato la possibilità di incontrare in finale un avversario noto, ricordando un precedente incontro in cui è stato sconfitto. La sua frase mette in evidenza la sfida di affrontare un avversario con cui ha avuto esperienze passate. La stagione sulla terra rossa ha visto il giocatore norvegese protagonisti di diverse competizioni di rilievo.

Raggiungere le finali di tutti i tornei sulla terra rossa non è certo banale e il norvegese Casper Ruud può fregiarsi di questo dato. La vittoria netta di ieri nelle semifinali degli Internazionali d’Italia 2026 contro l’italo-argentino Luciano Darderi per 6-1 6-1 ha regalato allo scandinavo questa grande soddisfazione. Un percorso convincente e anche un po’ fortunato quello di Ruud, visto che lungo il cammino si è trovato giocatori che non si sono presentati al top della forma, ma questo fa parte del tennis e dello sport. Gli esempi sono quelli di Lorenzo Musetti negli ottavi di finale (condizionato da una lesione muscolare alla coscia sinistra) e proprio di Darderi, giunto stremato nel penultimo atto, dopo aver affrontato una serie di match molto gravosi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La sincerità di Casper Ruud: “Se affronto Sinner in finale? L’anno scorso mi ha preso a calci nel sedere…”

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