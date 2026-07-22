Novak Djokovic non ha alcuna intenzione di arrendersi al passare del tempo. Pur consapevole che il tennis sta vivendo il dominio della nuova generazione, il campione serbo continua a trovare nelle grandi rivalità la spinta per restare competitivo. Lo ha raccontato a New York, durante il Fanatics Fest, dove è stato protagonista di un incontro con LeBron James e altri ospiti. Interpellato sul confronto con i nuovi protagonisti del circuito, Djokovic ha risposto con la consueta ironia, strappando una risata alla platea: “ Vorrei prenderli a calci in culo ogni giorno! “. Una battuta che introduce però una riflessione ben più profonda sul livello raggiunto da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, oggi considerati i punti di riferimento del tennis mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Novak Djokovic su Sinner e Alcaraz: “Vorrei prenderli a calci nel sedere ogni giorno, so come crackare il codice”

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