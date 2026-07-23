La nazionale italiana di bocce, specialità Volo, ha iniziato gli allenamenti in Cadore, tra Nuova Erto e Ponte nelle Alpi. La squadra si sta preparando per il Mondiale Senior di Fiume, in Croazia, previsto per novembre. Sono state svolte sessioni di lavoro e valutazioni sul campo, segnando l’inizio della fase di preparazione ufficiale per la competizione internazionale.

La corsa verso il Mondiale Senior di Fiume (Croazia), in programma il prossimo novembre, è ufficialmente iniziata. La nazionale italiana di bocce, specialità Volo, ha mosso i suoi primi passi stagionali nel bellunese, muovendosi tra Nuova Erto e Ponte nelle Alpi per un’intensa sessione di lavoro e valutazione. A guidare le operazioni il CT azzurro Enrico Birolo, che ha radunato un gruppo di 12 atleti per fare il punto sulla condizione fisica e tattica in vista della kermesse iridata d'autunno. Prove tecniche dei giochi tradizionali, tiri di precisione e progressivi, ma anche tanta preparazione atletica e partite simulate. Per alzare il livello della competizione interna, il commissario tecnico ha diviso il gruppo in due formazioni (Blu e White), trasformando ogni test in una vera e propria sfida agonistica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Volo, la nazionale scalda i motori: stage in Cadore verso il Mondiale di Fiume

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