Volo la nazionale scalda i motori | stage in Cadore verso il Mondiale di Fiume

Da gazzetta.it 23 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La nazionale italiana di bocce, specialità Volo, ha iniziato gli allenamenti in Cadore, tra Nuova Erto e Ponte nelle Alpi. La squadra si sta preparando per il Mondiale Senior di Fiume, in Croazia, previsto per novembre. Sono state svolte sessioni di lavoro e valutazioni sul campo, segnando l’inizio della fase di preparazione ufficiale per la competizione internazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La corsa verso il Mondiale Senior di Fiume (Croazia), in programma il prossimo novembre, è ufficialmente iniziata. La nazionale italiana di bocce, specialità Volo, ha mosso i suoi primi passi stagionali nel bellunese, muovendosi tra Nuova Erto e Ponte nelle Alpi per un’intensa sessione di lavoro e valutazione. A guidare le operazioni il CT azzurro Enrico Birolo, che ha radunato un gruppo di 12 atleti per fare il punto sulla condizione fisica e tattica in vista della kermesse iridata d'autunno. Prove tecniche dei giochi tradizionali, tiri di precisione e progressivi, ma anche tanta preparazione atletica e partite simulate. Per alzare il livello della competizione interna, il commissario tecnico ha diviso il gruppo in due formazioni (Blu e White), trasformando ogni test in una vera e propria sfida agonistica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

volo la nazionale scalda i motori stage in cadore verso il mondiale di fiume
© Gazzetta.it - Volo, la nazionale scalda i motori: stage in Cadore verso il Mondiale di Fiume
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Conceicao brilla in amichevole e scalda i motori per il Mondiale: la Juve lo segue a distanza con un obiettivoDurante un’amichevole contro la Nigeria, Conceicao ha segnato un gol con il Portogallo.

Il Coro Città di Forlì scalda i motori verso il Cinquantesimo: appello per nuove vociIl Coro Città di Forlì si avvicina al cinquantesimo anniversario di attività e si prepara a celebrare questo traguardo nel 2027.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web