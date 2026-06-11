Durante un’amichevole contro la Nigeria, Conceicao ha segnato un gol con il Portogallo. La Juventus osserva la sua prestazione da lontano, mantenendo sotto controllo la situazione. La partita ha visto il giocatore mettere in mostra le sue capacità offensive, mentre le valutazioni del club sono rivolte alle sue potenzialità per il futuro. La squadra italiana segue con attenzione le evoluzioni del calciatore in vista della prossima stagione.

di Luca Fioretti Conceicao a segno in amichevole contro la Nigeria col suo Portogallo scalda i motori per il Mondiale: la Juve lo monitora a distanza. Francisco Conceição si prende i riflettori internazionali e manda un segnale chiarissimo a Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. Nell’ultima amichevole di preparazione ai Mondiali contro la Nigeria, l’esterno della Juventus ha firmato un super gol con un gran mancino rasoterra, una conclusione fulminea e precisa che non ha lasciato alcuno scampo al portiere avversario. Una prodezza balistica che conferma lo stato di grazia dell’esterno portoghese, apparso fin da subito uno dei più in forma e determinati all’interno del ritiro della propria selezione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao brilla in amichevole e scalda i motori per il Mondiale: la Juve lo segue a distanza con un obiettivo

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CONCEICAO CAM: BEHIND THE SCENES + PLAYER CAM of the MVP | Juventus-Roma 2-1

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