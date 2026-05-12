Il Coro Città di Forlì scalda i motori verso il Cinquantesimo | appello per nuove voci

Il Coro Città di Forlì si avvicina al cinquantesimo anniversario di attività e si prepara a celebrare questo traguardo nel 2027. In vista delle celebrazioni, il coro ha annunciato l’apertura alle iscrizioni di nuove voci, invitando chiunque sia interessato a partecipare. La formazione musicale, che unisce tradizione e innovazione tra musica classica e popolare, desidera ampliare la propria squadra per i prossimi eventi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui