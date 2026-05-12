Il Coro Città di Forlì scalda i motori verso il Cinquantesimo | appello per nuove voci

Da forlitoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Coro Città di Forlì si avvicina al cinquantesimo anniversario di attività e si prepara a celebrare questo traguardo nel 2027. In vista delle celebrazioni, il coro ha annunciato l’apertura alle iscrizioni di nuove voci, invitando chiunque sia interessato a partecipare. La formazione musicale, che unisce tradizione e innovazione tra musica classica e popolare, desidera ampliare la propria squadra per i prossimi eventi.

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Un ponte tra storia e futuro, costruito sulle note della musica classica e popolare. Il Coro Città di Forlì si prepara a tagliare il prestigioso traguardo dei cinquant’anni di attività e, in vista delle celebrazioni del 2027, apre ufficialmente le porte a nuovi componenti. L’occasione per fare il.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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