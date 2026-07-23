Volkswagen Amarok Dark Label | la prova del pick-up in abito da sera

Notizia in breve

Il nuovo allestimento Dark Label di Volkswagen Amarok è stato presentato, caratterizzato da un design più elegante e sofisticato. La seconda generazione del pick-up, che ha già riscosso circa 800.000 unità vendute, si distingue ora per dettagli estetici più curati. La versione Dark Label combina funzionalità e stile, pensata sia per l’uso lavorativo sia per il tempo libero. La produzione del modello continua, con aggiornamenti che ne rafforzano la posizione nel mercato.