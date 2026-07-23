Volkswagen Amarok Dark Label | la prova del pick-up in abito da sera
Il nuovo allestimento Dark Label di Volkswagen Amarok è stato presentato, caratterizzato da un design più elegante e sofisticato. La seconda generazione del pick-up, che ha già riscosso circa 800.000 unità vendute, si distingue ora per dettagli estetici più curati. La versione Dark Label combina funzionalità e stile, pensata sia per l’uso lavorativo sia per il tempo libero. La produzione del modello continua, con aggiornamenti che ne rafforzano la posizione nel mercato.
Lavoro o tempo libero, sempre con l'abito giusto. Volkswagen Amarok diventa più elegante nel nuovo allestimento Dark Label, il più sofisticato e recente tra quelli proposti con la seconda generazione chiamata a ripetere il successo della prima forte di circa 800.000 esemplari venduti nel mondo. Votato alla moda urbana per contenuti, rivestimenti e finiture, si posiziona al centro della gamma, tra la versioni Style orientata al mondo del lavoro, e l'evocativo allestimento "Aventura" dedicato allo svago in offroad. Il listino è allineato ad un pick-up di alto lignaggio come Amarok, proposto ad un prezzo di partenza di 56.820 euro (Iva esclusa); mentre la versione speciale Amarok Dark Label parte da 75. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Volkswagen Amarok Dark Label: il pick-up più cattivo di sempre
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