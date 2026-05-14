Stellan Skarsgård preferisce portare con sé un orologio da viaggio che si abbina anche a un abito da sera. Durante i voli, presta molta attenzione alla scelta dell’orologio, considerando che rappresenta un dettaglio importante. La sua preferenza è per un accessorio che unisce funzionalità ed eleganza, evitando di affidarsi a riviste di bordo o a thriller di scarso valore letterario. La cura dei dettagli accompagna le sue abitudini di viaggio.

Stellan Skarsgård lo sa bene: in volo la scelta della lettura è tutto. Nessuno vuole ritrovarsi a sfogliare la rivista di bordo o uno di quei thriller da edicola scritti da ghostwriter e abbandonati negli aeroporti. Serve qualcosa di più sostanzioso. Un buon libro, certo, oppure la rivista giusta. E se stai volando a Nizza per sedere nella giuria del Festival di Cannes, come ha fatto Stellan Skarsgård domenica, devi mantenere alte le tue credenziali intellettuali. L’attore ci è riuscito con naturalezza, tenendo in mano una copia, un po’ datata, della The New York Review of Books. Anche le star, a quanto pare, accumulano arretrati di lettura. Accostata alla sua ampia giacca di pelle e alla borsa a tracolla, quella rivista completava l’immagine dell’uomo di cultura internazionale.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Stellan Skarsgård ha l'orologio da viaggio perfetto che sta bene anche con l'abito da sera

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