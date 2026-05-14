Stellan Skarsgård ha l' orologio da viaggio perfetto che sta bene anche con l' abito da sera
Stellan Skarsgård preferisce portare con sé un orologio da viaggio che si abbina anche a un abito da sera. Durante i voli, presta molta attenzione alla scelta dell’orologio, considerando che rappresenta un dettaglio importante. La sua preferenza è per un accessorio che unisce funzionalità ed eleganza, evitando di affidarsi a riviste di bordo o a thriller di scarso valore letterario. La cura dei dettagli accompagna le sue abitudini di viaggio.
Stellan Skarsgård lo sa bene: in volo la scelta della lettura è tutto. Nessuno vuole ritrovarsi a sfogliare la rivista di bordo o uno di quei thriller da edicola scritti da ghostwriter e abbandonati negli aeroporti. Serve qualcosa di più sostanzioso. Un buon libro, certo, oppure la rivista giusta. E se stai volando a Nizza per sedere nella giuria del Festival di Cannes, come ha fatto Stellan Skarsgård domenica, devi mantenere alte le tue credenziali intellettuali. L’attore ci è riuscito con naturalezza, tenendo in mano una copia, un po’ datata, della The New York Review of Books. Anche le star, a quanto pare, accumulano arretrati di lettura. Accostata alla sua ampia giacca di pelle e alla borsa a tracolla, quella rivista completava l’immagine dell’uomo di cultura internazionale.🔗 Leggi su Gqitalia.it
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