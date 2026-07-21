Volkswagen Amarok | la prova in off-road della seconda generazione

Notizia in breve

La seconda generazione di Volkswagen Amarok è stata testata in condizioni off-road. La nuova versione Dark Label si distingue per un design più sofisticato, con dettagli scuri e linee più aggressive. La vettura presenta una carreggiata più ampia e pneumatici rinforzati, adatti a terreni accidentati. L’interno include materiali di qualità superiore e tecnologie avanzate. La prova ha evidenziato la capacità di affrontare percorsi sterrati e ostacoli naturali con stabilità e sicurezza.