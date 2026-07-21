Volkswagen Amarok | la prova in off-road della seconda generazione
La seconda generazione di Volkswagen Amarok è stata testata in condizioni off-road. La nuova versione Dark Label si distingue per un design più sofisticato, con dettagli scuri e linee più aggressive. La vettura presenta una carreggiata più ampia e pneumatici rinforzati, adatti a terreni accidentati. L’interno include materiali di qualità superiore e tecnologie avanzate. La prova ha evidenziato la capacità di affrontare percorsi sterrati e ostacoli naturali con stabilità e sicurezza.
La seconda generazione di Volkswagen Amarok accoglie il nuovo allestimento Dark Label, il più sofisticato e orientato alla moda urbana tra quelli dedicati al tempo libero o al mondo del lavoro. Tutte le versioni proposte nel mercato italiano sono spinte dal motore Turbodiesel V6 3.0 litri da 240 Cv e 600 Nm di coppia scaricata sul sistema di trazione integrale 4Motion, messo alla prova in un percorso off-road tra le montagne del Marocco. Prezzi a partire da 56.820 euro (Iva esclusa); la versione speciale Amarok Dark Label parte da 75.168 euro. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
2026 Volkswagen Amarok Review Australia – Price, Specs, Features & Off-Road Test
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