Nella notte tra il 20 e il 21 maggio scorso, un attore di 25 anni è stato arrestato a Rho, in provincia di Milano, con l’accusa di aver danneggiato quattro auto in via Molino Prepositurale. Oggi, il giudice ha condannato l’uomo a un anno di reclusione, condizionalmente, per il reato di danneggiamento aggravato. La sentenza riguarda il danno causato alle vetture durante quella notte.

Nella notte tra il 20 e il 21 maggio scorso, Artem Tkachuk, l'attore italo-ucraino di 25 anni che interpreta «Pino o' pazzo» nella serie tv «Mare Fuori», era stato arrestato nella zona di via Molino Prepositurale a Rho, in provincia di Milano, con l'accusa di danneggiamento aggravato di quattro autovetture. L'arresto era stato convalidato, ma non gli era stata applicata alcuna misura cautelare. Ora arriva la sentenza, emessa con rito abbreviato dalla giudice Amelia Managò, che ha condannato l'attore e altri tre giovani 18, 22 e 24 anni alla pena di un anno di reclusione. A tutti gli imputati,... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Condannato Artem Tkachuk, «Pino o' pazzo» di Mare Fuori: un anno (con la condizionale) per aver danneggiato 4 auto a Rho

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