Durante la notte tra il 20 e il 21 maggio 2026, quattro auto parcheggiate sono state danneggiate nel comune di Rho. L’attore coinvolto, già noto per il ruolo in una serie televisiva, è stato condannato a un anno di carcere per danneggiamento aggravato. La sentenza è stata emessa dalla magistratura lombarda, che ha riconosciuto le prove a suo carico.

L’attore di Mare Fuori Artem Tkachuk è stato condannato a un anno di reclusione per il danneggiamento aggravato di quattro automobili in sosta. La decisione della magistratura lombarda fa seguito all’episodio avvenuto durante la notte tra il 20 maggio e il 21 maggio 2026 nel comune di Rho, in provincia di Milano. Artem Tkachuk attore di Mare Fuori condannato Come riporta ANSA, la sentenza è stata pronunciata dalla giudice delle direttissime Amelia Managò al termine del processo celebrato con rito abbreviato. La magistrata ha disposto la medesima pena anche per gli altri tre giovani coinvolti nella vicenda di Rho. Per l’attore di Mare Fuori Artem Tkachuk e per i suoi compagni, la giudice Managò ha concesso i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel casellario giudiziale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Artem Tkachuk attore di Mare Fuori condannato a 1 anno di carcere per aver danneggiato 4 auto a Rho

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Arrestato Artem Tkachuk a Milano: lattore di Mare Fuori stava danneggiando automobili

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