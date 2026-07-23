Vodafone e Fastweb hanno annunciato l’intenzione di investire nella rete senza imporre restrizioni all’innovazione. La proposta si basa su un documento che sottolinea l’importanza delle telecomunicazioni come infrastruttura fondamentale per la società digitale e l’economia. Contestualmente, si segnala la necessità di rivedere il Cybersecurity Act per ottenere un equilibrio più efficace nella regolamentazione del settore.

(Adnkronos) - Le telecomunicazioni sono la spina dorsale della società digitale e la base industriale su cui un Paese costruisce servizi, innovazione e competitività. Per questo il nuovo ciclo europeo deve stimolare gli investimenti senza introdurre obblighi tecnicamente irrealizzabili o sottrarre risorse alla modernizzazione delle reti. È la posizione espressa da Vincenzo Ferraiuolo, Head of Eu Affairs di Fastweb+Vodafone, alla conferenza organizzata da Adnkronos e Open Gate Italia. Il giudizio sul Dna è nel complesso positivo. Dopo anni di regolazione orizzontale, la Commissione riconosce la necessità di una politica industriale pro-investimenti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vodafone+Fastweb: investire nella rete senza bloccare l'innovazion. Il Dna convince, il Cybersecurity Act va riequilibrato

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