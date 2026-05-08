Stop alla pubblicità con Megan Gale Fastweb+Vodafone contro Iliad | il caso

Una disputa tra alcune delle principali aziende di telecomunicazioni italiane ha attirato l’attenzione dei media. La questione riguarda una campagna pubblicitaria con l’uso di un vestito rosso e alcune battute sul cambio di operatore. La tensione tra le compagnie si è manifestata con comunicati ufficiali e richieste di rimozione degli annunci. La vicenda ha suscitato discussioni nel settore sulla concorrenza e le strategie di marketing.

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Basta un vestito rosso e qualche battuta sul cambiamento per scatenare un litigio nel settore delle telecomunicazioni italiane. Protagonista di questa vicenda è Iliad, che ha scelto Megan Gale come protagonista del suo nuovo spot, e Fastweb+Vodafone, che chiede la cessazione immediata della campagna perché denigratoria “nei confronti del marchio Vodafone”. Lo rivela lo stesso Ceo di Iliad, Benedetto Levi, in un post su LinkedIn. Lo spot contestato. Megan Gale è stata, dal 1999 al 2008, uno dei volti più riconoscibili della pubblicità Omnitel prima e Vodafone poi. La nuova campagna di Iliad, che andrà in onda in televisione dal 10 maggio ma è già visibile sui social, ruota attorno al cambiamento.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Stop alla pubblicità con Megan Gale, Fastweb+Vodafone contro Iliad: il caso Notizie correlate Fastweb contro Iliad: contestata la pubblicità con Megan Gale? Punti chiave Perché Fastweb accusa Iliad di aver sfruttato indebitamente il passato? Come si collega il caso di Megan Gale alla storica mossa di... Fastweb fa guerra a Iliad per la pubblicità con Megan GaleFastweb ha mandato una lettera di richiamo a Iliad dopo la diffusione del spot che ha per protagonista Megan Gale, volto storico della Vodafone In... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Fastweb+Vodafone contro iliad: chiesto lo stop alla pubblicità con Megan Gale; Il ritorno di Megan Gale con iliad scatena lo scontro con Fastweb+Vodafone: sfrutta indebitamente l'immagine; Megan Gale torna in uno spot, cosa fa oggi la modella simbolo degli anni Duemila. Il marito calciatore, i figli e il passato: L'Italia...; Megan Gale ritorna: il volto storico di Omnitel protagonista del nuovo spot iliad. Stop alla pubblicità con Megan Gale, Fastweb+Vodafone contro Iliad: il casoFastweb+Vodafone diffida Iliad per lo spot con Megan Gale. Contestati il vestito rosso e i riferimenti nostalgici a Vodafone in tv ... quifinanza.it Megan Gale torna in TV con Iliad e accende la guerra con Fastweb: lo spot finisce nel mirino della concorrenzaLa campagna con Megan Gale per Iliad ha acceso uno scontro con Fastweb, che contesta allo spot elementi di concorrenza sleale e ha chiesto la rimozione della pubblicità. news.fidelityhouse.eu Secondo quanto contestato dall’azienda, la pubblicità farebbe leva in modo esplicito sull’associazione storica tra Megan Gale e l’ex marchio Omnitel/Vodafone, sfruttando il valore iconico costruito dalla testimonial tra il 1999 e il 2008 facebook Il ritorno di Megan Gale fa litigare Fastweb+Vodafone e Iliad: diffida all'operatore francese per il nuovo spot tv x.com