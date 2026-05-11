L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha aperto un'istruttoria in merito a un accordo tra tre operatori di telefonia mobile riguardante la tecnologia 5G. L'indagine si concentra sulla possibilità che l'intesa possa aver limitato la concorrenza nel settore e sulla condivisione della rete tra le parti coinvolte. La verifica riguarda le implicazioni di questa collaborazione per il mercato e i consumatori.

L’Antitrust ha avviato un’istruttoria sull’accordo di RAN Sharing tra Tim e Fastweb+Vodafone per lo sviluppo del 5G. L’AGCM teme possibili effetti restrittivi sulla concorrenza nel mercato mobile italiano. Il procedimento si concluderà entro aprile 2027 e riguarda la condivisione della rete radio in gran parte del territorio nazionale. RAN Sharing nel mirino dell’Antitrust L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato accende i riflettori sul progetto di collaborazione tra Tim e Fastweb+Vodafone per lo sviluppo del 5G in Italia. L’Antitrust ha infatti avviato un’istruttoria formale sull’accordo di “RAN Sharing”, cioè la condivisione della rete di accesso radio mobile, ipotizzando possibili effetti restrittivi sulla concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Istruttoria dell'Antitrust contro l'accordo Fastweb-Vodafone e Tim, dubbi sulla condivisione della rete

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5G, Antitrust frena Tim e Fastweb+Vodafone e apre istruttoria sull’accordo di Ran sharingL'Antitrust apre un’istruttoria sull’accordo di RAN Sharing siglato da Tim e Fastweb + Vodafone per la condivisione delle reti 5G. key4biz.it