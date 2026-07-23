Vittoria morta a tre anni per un mal di gola dopo 17 giorni in ospedale | indagati 14 medici disposta una perizia
Una bambina di tre anni è morta dopo 17 giorni in ospedale, dove era stata ricoverata per un mal di gola. La piccola, proveniente da Ginosa Marina, era entrata nell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto il 27 gennaio con una diagnosi di ascesso faringeo. È deceduta il 12 febbraio per arresto cardiaco. Quattordici medici sono stati iscritti nel registro degli indagati e una perizia è stata disposta.
Il calvario della piccola Vittoria durò 17 giorni. La bimba di tre anni, di Ginosa Marina, entrò nell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto con una diagnosi iniziale di ascesso faringeo il 27 gennaio dell’anno scorso e morì per arresto cardiaco il 12 febbraio. Di fronte a una tragedia apparentemente inspiegabile i genitori, Francesco Murianni e Giusy Marzo, sostenendo che la piccola non avesse patologie pregresse né problemi di cuore, presentarono una denuncia attraverso gli avvocati Roberto Sisto e Cataldo Picaro. Ora la Procura di Taranto ha iscritto nel registro degli indagati 14 medici e ha disposto una nuova perizia, dopo le precedenti due di parte in contrasto tra loro, per tentare di chiarire cosa possa aver determinato il decesso della piccola Vittoria. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it
FULL|A Lover in the Mortal World |Disguised Healer Bearing Familys Grudge Fell in Love with General
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