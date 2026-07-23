Vittoria morta a tre anni per un mal di gola dopo 17 giorni in ospedale | indagati 14 medici disposta una perizia

Notizia in breve

Una bambina di tre anni è morta dopo 17 giorni in ospedale, dove era stata ricoverata per un mal di gola. La piccola, proveniente da Ginosa Marina, era entrata nell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto il 27 gennaio con una diagnosi di ascesso faringeo. È deceduta il 12 febbraio per arresto cardiaco. Quattordici medici sono stati iscritti nel registro degli indagati e una perizia è stata disposta.