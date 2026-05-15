Erica Carroccia morta dopo parto gemellare indagati tre medici

Da romatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna ha perso la vita poco dopo aver dato alla luce due gemelli in ospedale. Prima del parto, era stata effettuata una visita di controllo che si è poi trasformata in un ricovero d’urgenza. Dopo il parto, i medici hanno tentato di stabilizzarla senza successo. Attualmente sono indagati tre medici coinvolti nel caso, che si trovano a dover rispondere di eventuali responsabilità. La famiglia della vittima ha presentato una denuncia e sono in corso accertamenti da parte delle autorità sanitarie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una visita di controllo prima del parto che si trasforma in un ricovero d'urgenza, la nascita dei due gemelli e poi il decesso improvviso. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, come da prassi in questi casi, sulla morte di Erica Carroccia, l'insegnante di 31 anni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ROMA/SONNINO: GIOVANE MAMMA MORTA DOPO IL PARTO GEMELLARE, INDAGATI TRE MEDICI

Video ROMA/SONNINO: GIOVANE MAMMA MORTA DOPO IL PARTO GEMELLARE, INDAGATI TRE MEDICI

Sullo stesso argomento

Erica Carroccia morta dopo aver partorito due gemelli in ospedale a Roma: tre medici indagatiIl ginecologo di fiducia e due medici dell'ospedale Isola Tiberina di Roma sono indagati per omicidio colposo per la morte di Erica Carroccia.

Erica Carroccia, morta dopo aver partorito due gemelli: aperta un'inchiestaSono stabili le condizioni cliniche dei due gemellini, un maschio e una femmina, nati pretermine a 33 settimane.

erica carroccia erica carroccia morta dopoErica Carroccia morta dopo aver partorito due gemelli in ospedale a Roma: tre medici indagatiIl ginecologo di fiducia e due medici dell'ospedale Isola Tiberina di Roma sono indagati per omicidio colposo per la morte di Erica Carroccia ... fanpage.it

erica carroccia erica carroccia morta dopoErica Carroccia muore dopo aver partorito due gemelli, si indaga sulle cause del decessoUna tragedia che ha sconvolto l’intera comunità del piccolo comune di Sonnino. Il sindaco annulla gli eventi legati alla manifestazione delle Torce ... romatoday.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web