Erica Carroccia morta dopo parto gemellare indagati tre medici

Una donna ha perso la vita poco dopo aver dato alla luce due gemelli in ospedale. Prima del parto, era stata effettuata una visita di controllo che si è poi trasformata in un ricovero d’urgenza. Dopo il parto, i medici hanno tentato di stabilizzarla senza successo. Attualmente sono indagati tre medici coinvolti nel caso, che si trovano a dover rispondere di eventuali responsabilità. La famiglia della vittima ha presentato una denuncia e sono in corso accertamenti da parte delle autorità sanitarie.

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