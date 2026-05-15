Erica Carroccia morta dopo aver partorito due gemelli in ospedale a Roma | tre medici indagati
Erica Carroccia è deceduta dopo aver dato alla luce due gemelli in un ospedale di Roma. La donna aveva avuto un parto in questa struttura, ma successivamente è morta. La procura ha aperto un procedimento giudiziario e ha iscritto nel registro degli indagati tre medici, tra cui il ginecologo di fiducia e due professionisti dell’ospedale Isola Tiberina. Le accuse mosse nei loro confronti sono di omicidio colposo. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso.
Il ginecologo di fiducia e due medici dell'ospedale Isola Tiberina di Roma sono indagati per omicidio colposo per la morte di Erica Carroccia. La 31enne è deceduta dopo aver partorito due gemelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Erica Carroccia muore a 31 anni dopo aver partorito due gemelli: tre medici sotto inchiesta
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