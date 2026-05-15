Erica Carroccia morta dopo aver partorito due gemelli in ospedale a Roma | tre medici indagati

Erica Carroccia è deceduta dopo aver dato alla luce due gemelli in un ospedale di Roma. La donna aveva avuto un parto in questa struttura, ma successivamente è morta. La procura ha aperto un procedimento giudiziario e ha iscritto nel registro degli indagati tre medici, tra cui il ginecologo di fiducia e due professionisti dell’ospedale Isola Tiberina. Le accuse mosse nei loro confronti sono di omicidio colposo. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso.

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