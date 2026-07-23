vis al decollo la nuova era di mister gennari a falcade biancorossi alle prese con il venezia

Alle 17:30 a Falcade, la squadra di mister Andrea Gennari affronta il Venezia in una partita che segna l'inizio di una nuova fase per i biancorossi. La formazione è stata rinnovata sia negli uomini che nel modulo di gioco, e il match si svolge con questa nuova impostazione. La partita si svolge in un contesto di cambiamento per la squadra, che si presenta con una formazione rivista rispetto alle precedenti uscite.

L’inizio di una nuova era. Quella di mister Andrea Gennari. La sua Vis, rinnovata negli uomini e nel modulo, scenderà oggi in campo alle 17:30 a Falcade contro il Venezia. La partita, ingresso gratuito al centro sportivo in provincia di Belluno, non sarà trasmessa online. Gennari, dopo due anni e mezzo a Pesaro da vice di Stellone, per la sua prima gara in carriera da capotecnico utilizzerà il 4-3-3 e darà spazio a tanti giovani. Presenti i terzini destri Giorgio Bailo e Alessandro Tomassini, classe 2000 ex Trodica, i centrocampisti Angelo Foresta e Simone Ascione e la punta Francesco Sculli, tutti ancora non ufficializzati. Presente anche il portiere classe 2003, ufficializzato martedì, Mattia Piersanti, pesarese doc, reduce da sessantasei presenze in quattro stagioni in D. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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