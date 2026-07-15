Il nuovo allenatore della squadra ha dichiarato di voler una formazione aggressiva, veloce e coraggiosa per migliorare le prestazioni. Ha invitato i tifosi a riempire lo stadio Benelli e a sostenere la squadra anche nei momenti difficili. Ha sottolineato l’importanza di creare entusiasmo e di adottare uno stile di gioco sbarazzino, ritenendo che questa strategia possa portare a risultati migliori nel lungo termine.

"Voglio una Vis aggressiva, coraggiosa e sbarazzina. Solo così alla lunga potremo creare entusiasmo. Ai tifosi chiedo di venire al Benelli in “un bel po’“ e sostenerci anche nei momenti difficili". Sono queste le prime parole da nuovo allenatore della Vis di Andrea Gennari, a Pesaro già da due anni e mezzo come vice di Stellone. Nella conferenza stampa di presentazione, svoltasi ieri pomeriggio al V Park, il mister romano classe 77 ha detto di ispirarsi a due allenatori che a Pesaro hanno fatto la storia: "Stellone (di cui Gennari è stato prima compagno di squadra alla Lodigiani e poi collaboratore tecnico per tutti i suoi quattordici anni di carriera da allenatore ndr) per me è un maestro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mister Gennari al timone. "Voglio una Vis aggressiva e veloce. Tifosi, venite numerosi al Benelli»

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Mr. Gennari at the helm. I want an aggressive and fast Vis. Fans, come in large numbers to Benelli!I want an aggressive, courageous, and playful Vis. Only in this way can we generate enthusiasm in the long run. I ask the fans to come ... sport.quotidiano.net

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