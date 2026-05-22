Vis Gennari si porterà il dna di Stellone

La relazione tra Roberto Stellone e la squadra di calcio sembrava consolidata, con un contratto rinnovato e prolungato fino al 2030. Tuttavia, recenti sviluppi indicano che il tecnico si appresta a lasciare il ruolo e portare con sé il suo metodo di lavoro e le sue idee, che hanno caratterizzato il periodo trascorso alla guida della squadra. La situazione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, mentre le decisioni ufficiali sono ancora da comunicare.

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Sembrava un matrimonio destinato a durare, quello tra Roberto Stellone e la Vis. Magari non proprio fino alla scadenza del 2030, apparsa un filino irrealistica, per quanto certificata da un contratto rinnovato e allungato. Invece è successo l’irreparabile, a riprova che nel calcio non esistono certezze. Eppure, l’esperienza del tecnico romano a Pesaro rimane come una delle più significative. Sul piano dei risultati la migliore in assoluto: salvezza ai playout al primo anno, in quei due mesi scarsi in cui aveva dato un’identità alla squadra dopo averla presa con un piede in Serie D; sesto posto in campionato e scalata playoff fino ai quarti... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vis, Gennari si porterà il dna di Stellone ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Vis, voglia di impresa a Ravenna. Stellone innesca Machin: "Decisivo" Vis, la squadra sempre più in mano a GennariLa prossima sarà l’ultima settimana di allenamenti per la Vis e si concluderà con la cena di fine stagione. Vis: l’ultimo atto di Stellone è a tavola. In 55 al V-Park per chiudere la stagioneCena per l’abbraccio collettivo all’allenatore che lascia Pesaro dopo circa 800 giorni. E Gennari, suo ormai ex vice, è già al timone ... ilrestodelcarlino.it Vis, il viceallenatore Gennari (Stellone squalificato): Vittoria con il Campobasso? Abbiamo ragazzi eccezionali anche nelle difficoltàPESARO Altra prestazione sontuosa. E dire che mancava mezza squadra o giù di lì. Senza Bove, Palomba, Tonucci e Peixoto, ma anche di fatto senza Paganini (rimasto in panchina per 90 minuti per un ... corriereadriatico.it