Vip Master 2026 | programma tennis e party Paparazzi Milano Marittima

Al Paparazzi Beach di Milano Marittima si svolge il Vip Master 2026, un evento che combina tennis e party. La manifestazione, attesa da giorni, vede la partecipazione di giocatori e pubblico, con partite che si svolgono durante il giorno e feste serali. La location si riempie di fan e paparazzi, mentre il programma prevede incontri sportivi e momenti di intrattenimento. La giornata si conclude con un grande party sulla spiaggia.

Grande tennis e super party al Paparazzi Beach di Milano Marittima: ormai terminato il countdown per l’evento dell’estate romagnola ‘Vip Master 2026'. Ebbene sì, è questione di giorni. Il Vip Master Tennis 2026 torna a Milano Marittima con un’edizione che promette emozioni, glamour e grande partecipazione di pubblico. Lo spettacolo è garantito nel cuore di Mi.Ma., non ci sono dubbi. Il torneo, che mixa in modo straordinario a nostro avviso concetti quali sport e spettacolo, vede professionisti e personaggi famosi sfidarsi in doppi da tre game. Il tutto mantenendo intatto lo spirito che da anni rende l’evento uno dei più attesi dell’estate romagnola. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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Migliori eventi Romagna estate 2026: il programma Vip Master 2026L’estate 2026 si avvicina e tra gli appuntamenti più attesi c’è il Vip Master, un evento che richiama molti spettatori e appassionati.

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