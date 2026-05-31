Un uomo di 41 anni è stato condannato e arrestato nel Reggiano con l’accusa di aver commesso violenza sessuale su una minorenne. La sentenza è stata emessa nel tribunale locale e l’uomo è stato portato in carcere. La vicenda riguarda un episodio avvenuto recentemente, che ha portato alla condanna definitiva. La procura ha confermato l’arresto e l’esecuzione della pena.

Reggio Emilia, 31 maggio 2026 – Condannato per violenza sessuale su minore, 41enne arrestato nel Reggiano. L’uomo, che abusò di una sua familiare, è stato arrestato dai Carabinieri di Gualtieri, per scontare una condanna a 4 anni e 6 mesi per l'accusa di violenza sessuale aggravata su una minore. I fatti risalgono al periodo tra settembre e dicembre 2017, quando l'uomo — allora 32enne — abusò della ragazza a Boscoreale, nel Napoletano. Dopo la denuncia della vittima, il Tribunale di Torre Annunziata lo ha riconosciuto colpevole. La sentenza, emessa dal Gip nel maggio 2023 e riformata dalla Corte d'Appello di Napoli nell'ottobre 2024, è diventata definitiva il 26 novembre 2025, quando la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violenza sessuale su una minorenne: condannato e arrestato un 41enne

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VIOLENZA SESSUALE SU UNA PARENTE MINORENNE UOMO ARRESTATO A MONTEVAGO

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