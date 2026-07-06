parma istruttore di equitazione di 70 anni arrestato per violenza sessuale su una allieva minorenne

A Parma, un istruttore di equitazione di 70 anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata su una minorenne. Secondo le indagini, avrebbe costretto una ragazza minorenne a subire atti sessuali. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine e si trova ora in custodia. Le autorità stanno proseguendo le verifiche per accertare eventuali altri episodi.

A Parma un uomo di 70 anni, istruttore di equitazione, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Avrebbe costretto una minorenne asubire e a compiere atti sessuali. Nei giorni scorsi la Polizia ha perquisito la struttura sportiva del circolo dove l’istruttore lavorava. La struttura sportiva, estranea ai fatti, ha subito sospeso il 70enne da ogni attività. L'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita da ufficiali ed agenti della Squadra Mobile «dopo che sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza». Secondo le prime ricostruzioni - ma le indagini della Procura di Parma sono ancora in corso - l’uomo avrebbe infatti costretto la ragazzina a compiere atti sessuali, approfittando del suo ruolo per intimidirla, anche alla luce della sua giovane età. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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