Violenza sessuale e rapina a Grottammare arrestato straniero

Un uomo straniero è stato arrestato a Grottammare con l'accusa di aver commesso una violenza sessuale e una rapina ai danni di una donna. La vittima è stata soccorsa dai Carabinieri di San Benedetto del Tronto e dal 118, dopo essere stata trasportata in ospedale. L’arresto è stato effettuato poco dopo le indagini avviate in seguito all’evento. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla dinamica o sull’identità dell’arrestato.

L’aggressione era avvenuta nelle prime ore del mattino all’interno di un veicolo, dove la vittima era stata sorpresa da uno sconosciuto. Soccorsa dai militari della Compagnia Carabinieri di San Benedetto del Tronto e dal personale del 118, la donna era stata trasportata d’urgenza al vicino Pronto Soccorso con l’attivazione del “Codice Rosa”. Le indagini, avviate immediatamente dalla stazione Carabinieri di Grottammare unitamente al Nucleo Operativo e Radiomobile, coordinati dalla Procura della Repubblica di Fermo, hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico di un cittadino straniero 25enne, senza fissa dimora in Italia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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