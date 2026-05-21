Milano 26enne arrestato con l’accusa di violenza sessuale su una donna a Lampugnano
Martedì pomeriggio, nella zona di Lampugnano a Milano, la polizia locale ha arrestato un uomo di 26 anni, cittadino nigeriano, con l’accusa di aver compiuto una violenza sessuale su una donna. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo che sono stati segnalati comportamenti sospetti. La vittima ha fornito dettagli che hanno portato all’arresto dell’uomo, che ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Un 26enne, originario della Nigeria, è stato arrestato dalla polizia locale di Milano martedì pomeriggio con l’accusa di violenza sessuale su una donna nell’hub di Lampugnano. Gli agenti sono intervenuti intorno alle 14 su segnalazione di un autista di bus che avevano notato il 26enne in atteggiamenti aggressivi nei confronti di una 42enne, originaria del Togo, che avrebbe tentato di divincolarsi, in una zona appartata della stazione. La vittima, appena arrivata da Linate, sarebbe stata avvicinata con la scusa di aiutarla a portare il bagaglio e di lì a poco sarebbero partite le minacce ordinandole di seguirlo, molestandola con palpeggiamenti in varie parti del corpo e costringendola a subire baci tenuta ferma per il collo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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