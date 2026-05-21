Milano 26enne arrestato con l’accusa di violenza sessuale su una donna a Lampugnano

Martedì pomeriggio, nella zona di Lampugnano a Milano, la polizia locale ha arrestato un uomo di 26 anni, cittadino nigeriano, con l’accusa di aver compiuto una violenza sessuale su una donna. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto dopo che sono stati segnalati comportamenti sospetti. La vittima ha fornito dettagli che hanno portato all’arresto dell’uomo, che ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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Un 26enne, originario della Nigeria, è stato arrestato dalla polizia locale di Milano martedì pomeriggio con l’accusa di violenza sessuale su una donna nell’hub di Lampugnano. Gli agenti sono intervenuti intorno alle 14 su segnalazione di un autista di bus che avevano notato il 26enne in atteggiamenti aggressivi nei confronti di una 42enne, originaria del Togo, che avrebbe tentato di divincolarsi, in una zona appartata della stazione. La vittima, appena arrivata da Linate, sarebbe stata avvicinata con la scusa di aiutarla a portare il bagaglio e di lì a poco sarebbero partite le minacce ordinandole di seguirlo, molestandola con palpeggiamenti in varie parti del corpo e costringendola a subire baci tenuta ferma per il collo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milano, 26enne arrestato con l’accusa di violenza sessuale su una donna a Lampugnano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Violenta una donna nei pressi della stazione degli autobus di Lampugnano a Milano: arrestato 26enneUn ragazzo di 26 anni ha aggredito sessuale una donna alla stazione degli autobus di Lampugnano a Milano. Leggi anche: Napoli Centrale: arrestato 29enne per violenza sessuale su una donna in flagrante I Carabinieri della Compagnia di Augusta, in un'operazione mirata al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato un 29enne e un 26enne, entrambi residenti a Sortino, accusati di detenzione a fini di spaccio di lamilano.it x.com Milano, violenza sessuale alla stazione dei bus di Lampugnano: un autista se ne accorge e dà l'allarme, arrestato un 26enneAd essere aggredita, martedì in pieno giorno, è stata una 41enne del Togo, da poco atterrata a Linate. Il giovane nigeriano, con problemi psichici, l'ha spinta contro una griglia metallica: bloccato d ... milano.corriere.it Violenta una donna nei pressi della stazione degli autobus di Lampugnano a Milano: arrestato 26enneUn ragazzo di 26 anni ha aggredito sessuale una donna alla stazione degli autobus di Lampugnano a Milano. Il giovane è stato arrestato grazie all’intervento dell’autista di un bus. fanpage.it