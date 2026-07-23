Due persone sono state arrestate a Lecce martedì sera, dopo aver aggredito gli agenti nel centro storico. La coppia ha opposto resistenza, minacciato e colpito gli agenti, causando anche danni ai mezzi di polizia. La lite è degenerata in violenza, portando all’arresto per resistenza, violenza e lesioni personali aggravate. Nessun dettaglio su eventuali feriti o cause della lite.

Due persone sono state arrestate nella tarda serata di martedì 21 luglio a Lecce con l’accusa di resistenza, violenza o minaccia e lesioni personali aggravate a Pubblico Ufficiale, oltre che di danneggiamento aggravato ai mezzi della Polizia. I fatti sono avvenuti nei pressi del Convitto Palmieri, in Piazzetta Carducci, dove una violenta lite tra un uomo di 58 anni e la sua compagna di 35 anni ha richiesto l’intervento degli agenti. Entrambi sono stati fermati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L'intervento a Lecce La ricostruzione dei fatti La reazione violenta e i danni ai mezzi della Polizia Le conseguenze per gli... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Violenza nel centro storico di Lecce, coppia aggredisce gli agenti dopo una lite: il provvedimento

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