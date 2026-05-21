A Latina, un uomo di 33 anni è stato denunciato dopo una rissa in strada che ha coinvolto più persone. Durante il confronto, l’individuo ha ferito due persone e si è opposto all’intervento delle forze dell’ordine, aggredendo gli agenti presenti. L’episodio si è concluso con il suo allontanamento e l’apertura di un procedimento legale nei suoi confronti per minaccia e resistenza. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle ferite o sulle motivazioni alla base della lite.

Una denuncia per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella serata di ieri a Latina. Un uomo di trentatre anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato identificato come il principale responsabile di una violenta lite in strada, degenerata in aggressione e minacce anche nei confronti degli agenti intervenuti. Violenta lite a Latina Minacce e resistenza agli agenti L’intervento del 118 e il trasporto in ospedale Indagini in corso e provvedimenti Conclusioni Violenta lite a Latina Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in via Neghelli, dove la Squadra Volante della Questura di Latina è intervenuta a seguito di una segnalazione che riferiva di una lite in corso e di una persona riversa a terra. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Violenta lite in strada a Latina, 33enne ferisce due persone e aggredisce gli agenti: il provvedimento

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