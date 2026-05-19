Lite violenta in strada a Fiuggi 50enne aggredisce gli agenti durante un controllo | il provvedimento

A Fiuggi un uomo di 50 anni è stato arrestato dopo aver aggredito e opposto resistenza agli agenti durante un controllo in strada. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto nel corso di una discussione che è degenerata in violenza. Dopo l'arresto, l'uomo è stato trasferito in una struttura di detenzione domiciliare. Nessuno è rimasto ferito durante l'episodio, ma l'episodio ha portato alla contestazione di reati di aggressione e resistenza a pubblico ufficiale.

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Un arresto per aggressione e resistenza a Pubblico Ufficiale, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella tarda serata di ieri a Fiuggi. Un uomo di circa 50 anni, residente nella città termale, è stato fermato dopo una lite in strada in via Prenestina, dove si trovava in evidente stato di ubriachezza insieme a un altro soggetto. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, con l’accusa di lesioni, resistenza, minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale. La segnalazione e l'intervento a Fiuggi L'identificazione e la reazione violenta L'arresto e le accuse Le garanzie per l'indagato La... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Lite violenta in strada a Fiuggi, 50enne aggredisce gli agenti durante un controllo: il provvedimento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Aggredisce gli agenti durante il controllo, arrestatoNella serata di martedì 12 maggio 2026 si è svolta una nuova attività antidroga della polizia nei vicoli di Prè, disposta dal questore Burdese,... Fiuggi, lite in strada e aggressione alla polizia: arrestato un 50enneMomenti di tensione nella tarda serata di ieri a Fiuggi, dove la Polizia di Stato è intervenuta in via Prenestina a seguito della segnalazione di una... #FIUGGI - Violenta lite in centro, seminano il panico davanti ad un locale: Daspo urbano per tre stranieri europei x.com Fiuggi, lite in strada e calci alla Polizia: arrestato un 50enne in via PrenestinaFiuggi, intervento della Polizia in via Prenestina dopo una lite: un 50enne arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ... ilquotidianodellazio.it Violenta lite tra un uomo e una donna. Lui lancia il telefono e danneggia un’auto della poliziaIn evidente stato di ebbrezza, i due hanno continuato a minacciarsi anche davanti agli agenti intervenuti. L’uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale ... ciociariaoggi.it