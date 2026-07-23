Violenza di genere Valditara | A scuola parità e rispetto sono obiettivi obbligatori
Il ministro dell’Istruzione ha affermato che a scuola parità e rispetto sono obiettivi obbligatori, respingendo le critiche secondo cui le recenti norme sull’educazione civica e affettiva avrebbero indebolito la prevenzione della violenza di genere e dei femminicidi.
Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, interviene sulle polemiche relative ai provvedimenti del Governo in materia di educazione civica e affettiva nelle scuole, respingendo l’interpretazione secondo cui le nuove disposizioni indebolirebbero la prevenzione della violenza sulle donne e dei femminicidi. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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Dissing Valditara (Rap x leducazione sessuale nelle scuole)
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