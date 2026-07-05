Un incontro pubblico si è svolto ieri mattina alla libreria Feltrinelli, promosso da Beawarenow e UJ, dedicato alla lotta contro la violenza di genere. L’evento ha affrontato il tema del rispetto e della prevenzione, coinvolgendo partecipanti di diverse età. Non sono stati segnalati episodi specifici o interventi di figure pubbliche. L’obiettivo principale è stato sensibilizzare il pubblico sulla problematica, promuovendo comportamenti rispettosi e l’importanza di contrastare ogni forma di violenza.

PERUGIA – Si è tenuto ieri mattina alla libreria Feltrinelli l’incontro pubblico organizzato da Beawarenow dal titolo “l’Arte del Rispetto - Un cammino di partecipazione per la consapevolezza e il superamento della disparità e violenza di genere “: un talk pubblico dedicato al ruolo dell’ arte partecipativa nel contrasto alla violenza di genere che rientra nel programma di eventi su questo tema attualissimo che Beawarenow propone in occasione di UJ. Sono state invitate le istituzioni per porre le basi di una sinergia tra istituzioni, società civile ed enti del terzo settore sul tema della sensibilizzazione e il contrasto alla violenza di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “L’Arte del rispetto“. UJ e Beawarenow contro la violenza di genere

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L'arte contro le relazioni tossiche: gli studenti dell'artistico firmano il murales sulla violenza di genereGli studenti di un istituto d'arte hanno realizzato un murales sulla violenza di genere.

“Anche la mancanza di cura è violenza”: torna il presidio della Rete bergamasca contro la violenza di genereIl prossimo 8 maggio alle 18,30, in Largo Rezzara a Bergamo, si terrà un presidio organizzato dalla Rete bergamasca contro la violenza di genere.

Argomenti più discussi: FOTO GALLERY L'arte del rispetto alla Feltrinelli; Pescara ha la sua piattaforma dedicata all'arte della città; Arte partecipativa contro disparità e violenza di genere; Carrara, a Palazzo Cucchiari le Signore dell'Arte, mostra sulle artiste tra Ottocento e Novecento.

Torna #LaLeggendaeiCampioni, la rubrica su #ToroNews di #GianniPonta: #Vallone uno dei nomi che hanno tenuto alto il nome dell' #Italia nell'arte, teatrale e cinematografica Mai mancò di raccontare con nostalgia e rispetto - e di rievocare la grand x.com

(Spoilers Extended) Nuovo post di NotABlog (dai minions) (sull'arte del calendario) reddit

Iniziare con i giovani il rispetto e la conoscenza dell’arte pubblica e contemporanea. A Torino nasce il programma didattico AttivArteLo abbiamo spesso ribadito: il rispetto per l’arte è una necessità che andrebbe insegnata in culla, e che siamo sicuri renderebbe migliori i cittadini del futuro. Stavolta il monito viene preso alla ... exibart.com