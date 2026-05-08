Parità di genere tra obiettivi e ritardi La sfida della Uni PdR 180 del 2026

Il documento pubblicato il 13 aprile 2026 analizza gli obiettivi e le difficoltà legate alla parità di genere, con particolare attenzione alla norma UniPdR 180 prevista per il 2026. Tra i vari aspetti affrontati, si evidenziano ritardi nel raggiungimento degli obiettivi e le sfide di implementazione che coinvolgono diversi settori pubblici e privati. La pubblicazione coinvolge esperti in politiche pubbliche e sostenibilità, sottolineando l’importanza di monitorare i progressi e le criticità di questa importante iniziativa.

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Lorenzo Mariani ad e dg di Leonardo. Gian Piero Cutillo condirettore generale La lettura dei più recenti documenti della Commissione europea mostra con chiarezza che la parità di genere non viene più trattata come un tema laterale, ma come una questione che riguarda insieme democrazia, coesione sociale, sicurezza e competitività economica. Nella Gender Equality Strategy 2026-2030 la Commissione afferma che l’uguaglianza tra donne e uomini è un valore fondativo dell’Unione e sostiene che una riduzione più incisiva dei divari potrebbe tradursi in un aumento del PIL pro capite del 9,6% e in 10,5 milioni di posti di lavoro in più entro il 2050, segnalando così che la parità investe non solo il terreno dei diritti, ma anche la capacità dell’Europa di utilizzare pienamente il proprio capitale umano.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Parità di genere, certificazione Uni/Pdr 125 per le banche del Gruppo Mediocredito CentraleLe banche del Gruppo Mediocredito Centrale ottengono la certificazione per la parità di genere Uni/Pdr 125:2022. Il Sinalp lancia la sfida della parità di genere: "Sicurezza, lavoro e responsabilità sociale"Si è tenuto nelle scorse ore, presso la prestigiosa sede di Sicindustria, il convegno istituzionale “ZeroMolestie: contro ogni forma di violenza per... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Albania, una legge per la parità di genere; Parità di genere: nasce Navigare nella parità, il cruscotto interattivo per monitorare la Puglia; Organismi di parità: via libera al Decreto per il recepimento delle Direttive UE; Siad ottiene la certificazione sulla parità di genere. Certificazione parità di genere: obbligatorio il punteggio premiale nelle gare di architetturaPer l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il disciplinare deve necessariamente prevedere un punteggio premiale per gli oper ... professionearchitetto.it Festival della parità di genere, a Perugia si alza il sipario sulla seconda edizioneSi alza il sipario sulla seconda edizione del Festival Internazionale per la Parità di Genere che dal 4 al 9 maggio animerà il centro storico di Perugia, i quattordici dipartimenti universitari, grand ... perugiatoday.it L'ANSA consegue la certificazione per la parità di genere. Un riconoscimento che "valorizza l’impegno concreto dell’azienda su inclusione, equità e sviluppo sostenibile delle persone" #ANSA - facebook.com facebook L'ANSA consegue la certificazione per la parità di genere. #ANSA ansa.it/sito/notizie/p… x.com