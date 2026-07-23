Viola Park prove di espansione | trattativa per un altro terreno Missione | nuovo stadio per l’Under 23

Notizia in breve

È in corso una trattativa per l'acquisto di un nuovo terreno destinato all'espansione del Viola Park. L’obiettivo è sviluppare un nuovo stadio dedicato all’Under 23, con l’intenzione di ampliare le strutture esistenti. La proposta prevede la realizzazione di un impianto che possa ospitare le attività del settore giovanile e le partite della squadra riserve. La trattativa si trova in una fase preliminare e non sono stati ancora definiti i dettagli finali del progetto.