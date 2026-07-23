Viola Park prove di espansione | trattativa per un altro terreno Missione | nuovo stadio per l’Under 23
È in corso una trattativa per l'acquisto di un nuovo terreno destinato all'espansione del Viola Park. L’obiettivo è sviluppare un nuovo stadio dedicato all’Under 23, con l’intenzione di ampliare le strutture esistenti. La proposta prevede la realizzazione di un impianto che possa ospitare le attività del settore giovanile e le partite della squadra riserve. La trattativa si trova in una fase preliminare e non sono stati ancora definiti i dettagli finali del progetto.
Firenze, 23 luglio 2026 – “Se la Fiorentina punterà sull’ Under 23? Deve farlo, col Viola Park. E deve svilupparsi in ogni direzione”. Così lo scorso aprile il direttore sportivo della squadra viola Fabio Paratici aveva risposto a un’intervista al Corriere della Sera. E la “direzione del Viola Park” verso un potenziamento del settore giovanile è quella che guarda verso l’Arno rispetto alla cittadella sportiva intitolata a Rocco B. Commisso: la Fiorentina sarebbe in trattativa per l’acquisto di un terreno adiacente dove realizzare il nuovo ’stadietto’ dedicato all’Under 23, come ipotizzato dall’intermediario di mercato Bernardo Brovarone nel podcast ’Passione da 10’. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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