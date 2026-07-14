Una dolce notizia al Viola Park. Madelen Janogy, bomber svedese originaria del Camerun del team viola aspetta un bambino. L’annuncio è stato dato a tutta la squadra dalla stessa atleta in una area riunioni della cittadella viola di Bagno a Ripoli. Un bellissimo momento, con la commozione delle compagne e gli abbracci. La Janogy ha mostrato su uno schermo l’ecografia con la scritta “Bebé in arrivo”. Spiegando che la sua stagione non inizierà. Una bella notizia per tutto l’ambiente Fiorentina. Madelen Janogy tornerà adesso sul campo per l’attività agonistica nel 2027. La società dunque supporterà in tutto e per tutto l’atleta durante la sua gravidanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Madelen Janogy, Bomber Viola, Annuncia la Gravidanza: Emozione e Sostegno al Viola Park

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