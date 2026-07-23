Il ciclista ha subito un intervento alla clavicola destra dopo una caduta durante la tappa 15 del Tour de France 2026. L’intervento è stato completato con successo, ma si teme che la stagione possa essere compromessa. La caduta ha lasciato una cicatrice visibile e il ritiro potrebbe essere inevitabile, segnando il primo grande ritiro in carriera, nonostante abbia già vinto numerosi eventi.

Roma, 23 luglio 2026 - Il primo ritiro in un Grande Giro, lui che in carriera li ha vinti tutti, non si scorda mai: specialmente se come 'souvenir' lascerà una cicatrice alla clavicola destra rotta nella caduta occorsa nella tappa 15 del Tour de France 2026. Se queste sono le cattive notizie, la buona per Jonas Vingegaard è che l'operazione per ridurre la frattura, eseguita nella serata del 21 luglio, è andata alla perfezione, rivelandosi a quanto pare anche meno complicata del prevista. Insomma, il Re Pescatore ha vissuto di peggio in carriera, eppure qualche nube sul suo prossimo futuro comincia a fare capolino. Le dichiarazioni della Visma-Lease a Bike su Vingegaard. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vingegaard, operazione alla clavicola riuscita. Ma la stagione potrebbe essere finita

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Disastro VINGEGAARD! Sbaglia la curva, sbatte la spalla destra e si RITIRA | TOUR DE FRANCE 2026

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Tour de France 2026, frattura alla clavicola destra per Jonas Vingegaard: necessaria operazione chirurgica x.com

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