Diouf ha concluso la stagione in crescita, dopo aver trovato una svolta nel ruolo di vice Dumfries, passando a giocare come quinto. La sua performance si è migliorata nel corso dell’anno, mostrando progressi nelle prestazioni. Non sono stati ancora definiti i piani futuri, ma la sua evoluzione potrebbe portarlo a ricoprire ruoli diversi o più avanzati in squadra. La stagione si è chiusa con risultati positivi, lasciando aperte possibilità di ulteriori sviluppi.

di Paolo Moramarco Diouf, l’analisi della sua stagione finita in crescita: la svolta è stata l’adattamento a quinto come vice Dumfries, ma il futuro può dire altro. Dopo un primo periodo di adattamento, il centrocampista classe 2003 Andy Diouf ha dimostrato di poter diventare un elemento chiave dell’Inter per la prossima stagione. Il francese, arrivato in sordina dal Lens per circa 25 milioni di euro, sembra aver stupito tutti: non tanto per le doti da mezzala o mediano (che avevano inizialmente convinto il club a puntare su di lui) quanto per l’ottimo rendimento da esterno di fascia, mostrato in occasione delle assenze di Dumfries. Diouf si è infatti rivelato una risorsa affidabile per Chivu, che in quella posizione lo ha spesso preferito a specialisti del ruolo come Darmian o Luis Henrique. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Diouf, stagione finita in crescita: da quinto la svolta, ma per il futuro può essere anche qualcosa in più!

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