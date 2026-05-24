Un ricorso ufficiale è stato presentato per l'incontro di pugilato tra Oleksandr Usyk e Rico Verhoeven, disputato davanti alle Piramidi di Giza. L'incontro, valido per le cinture WBC, WBA e IBF dei pesi massimi, si è concluso con un knockout dell'ucraino nell'undicesima ripresa, quando ha colpito con un montante sinistro il rivale. Secondo quanto dichiarato, l'allenatore di Verhoeven era in piedi alla campana al momento del colpo.

L’incontro valevole per le cinture WBC, WBA e IBF dei pesi massimi tra Oleksandr Usyk e Rico Verhoeven, disputato di fronte alle Piramidi di Giza, si è risolto con la vittoria dell’ucraino che, grazie al montante sinistro, ha mandato al tappeto il rivale nell’undicesima ripresa. L’incontro però potrebbe avere una coda imprevista. L’olandese, infatti, dopo essere finito al tappeto su un montante di Usyk, si era rialzato pur malfermo sulle gambe per poi subire il nuovo colpo del rivale mentre suonava il gong. L’arbitro Mark Lyson a quel punto, non ha concesso il minuto di intervallo, ma ha chiuso il match dichiarando il KO tecnico. Il team di Verhoeven ha presentato un ricorso ufficiale contro il verdetto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Usyk-Verhoeven potrebbe non essere finita! Presentato un ricorso ufficiale: “Ero in piedi alla campana”

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