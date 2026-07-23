villa arconati apre le porte al mattino

Villa Arconati apre al pubblico ogni mattina durante l’estate. La Fondazione Augusto Rancilio ha deciso di tenere aperta la villa di Castellazzo di Bollate per permettere ai visitatori di accedere alle aree durante le ore mattutine. L’iniziativa riguarda le giornate di stagione calda e si rivolge a chi desidera visitare la villa nelle prime ore del giorno. La decisione è stata comunicata dalla fondazione senza ulteriori dettagli sulle modalità di accesso o eventuali restrizioni.

Mattine d’estate a Villa Arconati di Castellazzo di Bollate. È l’ultima proposta della Fondazione Augusto Rancilio che ha deciso di aprire i cancelli della piccola Versailles alle porte di Milano anche al mattino: fino al 28 agosto, ogni mercoledì e venerdì alle ore 10, con speciali visite guidate nel Giardino Monumentale: qui è possibile combattere il caldo afoso con una passeggiata tra viali ombreggiati, fontane, giochi d’acqua e scenografici teatri, pensati nei secoli per stupire e rinfrescare gli ospiti della Villa. È prevista anche l’apertura eccezionale di alcune delle sale più rappresentative della Villa, ambienti ricchi di storia, arte e memoria, che si sveleranno ai visitatori e completano il percorso nel giardino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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