Da luglio 2026, la Fondazione Augusto Rancilio organizza visite guidate al Giardino Monumentale di Villa Arconati, situata a Castellazzo di Bollate. Le visite si svolgono nelle mattine estive e sono rivolte al pubblico interessato a scoprire il giardino storico. La proposta mira a valorizzare il patrimonio culturale e architettonico della villa, attraverso percorsi guidati che permettono di conoscere le caratteristiche e la storia del giardino monumentale.

Milano, 20 luglio 2026 – Mattine d'estate a Villa Arconati di Castellazzo di Bollate. E' l'ultima proposta della Fondazione Augusto Rancilio che ha deciso di aprire i cancelli della piccola Versailles alle porte di Milano anche al mattino, dal 22 luglio al 28 agosto, ogni mercoledì e venerdì alle ore 10, con speciali visite guidate nel Giardino Monumentale: qui è possibile combattere il caldo afoso con una passeggiata tra viali ombreggiati, fontane, giochi d'acqua e scenografici teatri, pensati nei secoli per stupire e rinfrescare gli ospiti della Villa. E anche con l'apertura eccezionale di alcune delle sale più rappresentative della Villa, ambienti ricchi di storia, arte e memoria, che si sveleranno ai visitatori come naturale completamento del percorso nel giardino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mattine d'estate a Villa Arconati, al via le visite guidate nel Giardino Monumentale

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