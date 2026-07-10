Pacifico a Villa Arconati | Parto con un Caffè omaggio a mia madre | al mattino serve fiducia
Alle 6 di domenica mattina, un cantante si è esibito a Villa Arconati davanti a un pubblico raccolto. Sul palco, accompagnato dal pianoforte, ha aperto con un “Caffè” omaggio a sua madre, citando Khalil Gibran. L’evento si è svolto in silenzio, senza interventi o commenti, e si è concluso poco dopo. La performance ha coinvolto pochi spettatori, che hanno assistito all’esibizione in un’atmosfera intima e riservata.
BOLLATE (Milano) "Non si può toccare l’alba se non si sono percorsi i sentieri della notte" diceva Khalil Gibran e Pacifico i suoi li ha tutti appuntati nel “librone” che porta con sé sul palco di Villa Arconati domenica mattina alle 6 affiancato al pianoforte da Carlo Gaudiello. Una “disordinata” raccolta di mappe, appunti, itinerari di viandante delle ore piccole che il cantautore milanese trapiantato a Parigi, all’anagrafe Luigi De Crescenzo, sfoglia col garbo e l’intelligenza delle sue canzoni. "Oltre ai testi dei dischi, ci ho messo qualche stralcio dei miei romanzi e di ‘Vincente o perdente’, il diario sentimentale scritto con Ornella (Vanoni - ndr), ma anche un po’ di riflessioni e qualche citazione" dice lui. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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