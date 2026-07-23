Ancora qualche ora di riposo, poi si tornerà a fare sul serio. L’appuntamento è fissato al "Bianchelli", oggi pomeriggio alle 17, per l’inizio della preparazione atletica che di fatto sancirà l’inizio di una nuova avventura della Vigor in quarta serie. "Sono 31 i convocati, tra loro 5 aggregati dalla Juniores, più 2 extra - fa sapere la società rossoblu -. Ci saranno infatti anche due calciatori in "prova": Riccardo Cacciari, classe 2008, trequartistaattaccante proveniente dalla Juniores Nazionale dell’Ancona e Gabriel Demo, classe 2007, esterno alto, proveniente dall’Eccellenza del Piemonte. Il ritrovo è in programma alle 16:15, seguirà la presentazione con la dirigenza ed alle 17 il via agli allenamenti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vigor, l’estate sta finendo. I rossoblu oggi al Bianchelli

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Arrivato nella scorsa estate insieme all’ex allenatore Beppe Magi, è particolarmente apprezzato anche dall’attuale allenatore rossoblu. Dopo mister Clementi la Vigor pensa allo staff. Giulietti verso l’addio, Beretta in pole al suo postoLa società ha deciso di cambiare allenatore, con il possibile passaggio di Beretta al posto di Giulietti, che potrebbe lasciare la squadra.

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Vigor, l’estate sta finendo. I rossoblu oggi al BianchelliRaduno alle 17 per avviare la preparazione atletica: 31 i convocati. Tra loro cinque dalla Juniores e due in prova: Cacciari dall’Ancona e Demo dal Piemonte . sport.quotidiano.net

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Vigor, summer is coming to an end. The Rossoblu are at Bianchelli today.The team meets at 17 p.m. to begin athletic training: 31 players have been called up, including five from the Juniors and two on trial: Cacciari from Ancona and Demo from Piedmont. sport.quotidiano.net