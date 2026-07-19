Il 6 agosto la Vigor presenterà ufficialmente la nuova stagione ai tifosi, con l'inizio della preparazione al campo Bianchelli e successivamente sul campo delle Saline. Durante la serata, sarà annunciata la nuova linea di maglie, la campagna abbonamenti e le iniziative del settore giovanile. La Notte Rossoblu si svolgerà alle 20 e sarà dedicata alle attività e ai partner della società.

Nuove maglie, campagna abbonamenti, settore giovanile, partner. È un menù ricchissimo quello della Notte Rossoblu. La serata interamente dedicata al mondo Vigor andrà in scena al " Bianchelli " il prossimo 6 agosto a partire dalle ore 20. Cominciano a delinearsi i contorni dell’appuntamento clou dell’estate vigorina. Un’occasione importante per rafforzare il legame con la città e con una tifoseria che potrà riabbracciare gran parte di quel gruppo che tanto bene ha fatto lo scorso anno. Per quella data, i lavori in campo sotto l’attenta regia di mister Aldo Clementi e del suo staff saranno già iniziati. A proposito di programma di lavoro: la... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il prossimo 6 agosto la Vigor si presenterà ai tifosi. Inizio di preparazione al Bianchelli per poi trasferirsi sul campo dele Saline. Nuove maglie e abbonamenti alla Notte rossoblu

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Atalanta, il calendario estivo prende forma: amichevole sul campo del Feyenoord a inizio agostoL'Atalanta ha programmato un'amichevole sul campo del Feyenoord all'inizio di agosto.

David Alaba guarda al futuro: si è proposto a zero anche all’Inter, poi l’annuncio sul prossimo capitoloDopo aver lasciato il Real Madrid e aver partecipato al Mondiale, il difensore austriaco ha annunciato di essere in fase di valutazione delle...

Temi più discussi: Venere in Vergine dal 9 luglio al 6 agosto 2026: significato del transito, aspetti planetari e impatto sui 12 segni; 90 anni di consacrazione per la chiesa di Casa Roverè; Protocollo per la richiesta dei certificati del casellario giudiziale; Sciacca, stasera primo degli appuntamenti estivi con Skenè. I prossimi si terranno il 22 luglio e il 6 agosto.

Trailer 3 GTA 6 ad agosto? Rockstar Games potrebbe essere pronta a rompere nuovamente il silenzio. Un dettaglio legato al calendario di Take-Two riaccende le speranze dei fan: ecco tutti gli indizi sul possibile prossimo grande annuncio di GTA 6. x.com

Controllo dell'attrezzatura - agosto 2026 reddit

Il prossimo 6 agosto la Vigor si presenterà ai tifosi. Inizio di preparazione al Bianchelli per poi trasferirsi sul campo dele Saline. Nuove maglie e abbonamenti alla Notte ...Nuove maglie, campagna abbonamenti, settore giovanile, partner… È un menù ricchissimo quello della Notte Rossoblu. La serata interamente dedicata ... sport.quotidiano.net

Abbonamenti 2026-2027, ad inizio settimana prossima le info dettagliateI tifosi della Roma aspettano con impazienza le informazioni relative alla campagna abbonamenti per la prossima stagione. siamolaroma.it