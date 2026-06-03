La società ha deciso di cambiare allenatore, con il possibile passaggio di Beretta al posto di Giulietti, che potrebbe lasciare la squadra. Dopo il rinnovo del contratto dell’attuale tecnico, si stanno definendo le prossime mosse dello staff tecnico. L’arrivo della scorsa estate insieme all’ex allenatore ha portato alcuni cambiamenti, e ora si cerca di completare la riorganizzazione. La squadra ha già ufficializzato il rinnovo di contratto con il tecnico in carica, mentre le trattative per il nuovo staff sono in corso.

I primi pilastri sono stati messi. Dopo Moroni, ecco mister Clementi che ha rinnovato il proprio contratto con la sua amata Vigor. Sembrava una trattativa destinata ad andare per le lunghe, invece la svolta si è materializzata lunedì pomeriggio per la gioia di un’intera piazza. Ora che le fondamenta ci sono, bisogna cominciare a progettare il resto della squadra anche se, ad onor del vero, il ds Moroni e mister Clementi sembrano avere le idee abbastanza chiare. Il primo passaggio riguarda lo staff tecnico. L’allenatore di Senigallia non ha alcuna intenzione di privarsi dei suoi fidati collaboratori, ma al momento non tutte le conferme appaiono scontate. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Arrivato nella scorsa estate insieme all’ex allenatore Beppe Magi, è particolarmente apprezzato anche dall’attuale allenatore rossoblu. Dopo mister Clementi la Vigor pensa allo staff. Giulietti verso l’addio, Beretta in pole al suo posto

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Si parla di: Arrivato nella scorsa estate insieme all’ex allenatore Beppe Magi, è particolarmente apprezzato anche dall’attuale allenatore rossoblu. Dopo mister Clementi la Vigor pensa allo staff. Giulietti verso l’addio, Beretta in pole al suo posto.

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