Le vigne toscane e senesi stanno affrontando temperature che raggiungono i 38-40 gradi, con poche piogge e terreni sempre più secchi. Per proteggere le coltivazioni, è stata installata una rete di 10 chilometri e sono state adottate tecnologie specifiche. La situazione meteorologica di questa estate 2026 sta mettendo a rischio lo sviluppo delle uve, con le piante sotto pressione a causa delle condizioni estreme.

Con temperature vicine ai 38-40 gradi, piogge scarse e terreni sempre più asciutti anche le vigne soffrono. L’andamento meteo di questa estate 2026 sta mettendo sotto pressione i vigneti toscani e senesi, con il rischio di compromettere il normale sviluppo delle uve. A Montepulciano, come nelle altre aziende di Tenute del Cerro, è scattata l’ irrigazione di soccorso già da maggio per evitare che la vite entri in una fase di stress idrico difficile da recuperare. "Quando il terreno perde umidità – spiega una nota dell’azienda – e le temperature restano elevate per più giorni, la pianta riduce la propria attività e può interrompere il percorso verso una maturazione equilibrata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vigneti: una rete di 10 chilometri e tanta tecnologia contro il caldo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

California COLAPSO: 10 Ciudades Donde los Precios Caen

Notizie e thread social correlati

Un vinile, una bicicletta, quasi 600 chilometri: i .francabandiera trasformano il primo album in una corsa contro il tempoUn vinile, una bicicletta e quasi 600 chilometri sono al centro di una competizione che coinvolge il gruppo musicale i.

E-bike e vino: il tour tra i vigneti di Calosso il 10 maggioIl 10 maggio si svolge un tour in e-bike tra i vigneti di Calosso, con un percorso che prevede un dislivello di circa 600 metri.

Temi più discussi: Vigneti: una rete di 10 chilometri e tanta tecnologia contro il caldo; Azienda Umbria-Toscana usa acqua di raccolta per difendere i vigneti dal caldo estremo; DegustaVigna 2026, Grosjean rilancia gli eventi tra i vigneti della Valle d’Aosta; DegustaVigna torna dal 24 luglio nei vigneti di Grosjean a Quart.

Azienda Umbria-Toscana usa acqua di raccolta per difendere i vigneti dal caldo estremo. Usati 150 mila metri cubi raccolti negli invasi e una rete irrigua lunga 10,6 chilometri #ANSA x.com

Profondi discorsi nei vigneti. reddit

Tenute del Cerro: acqua raccolta e irrigazione contro il caldo estremo dei vignetiTenute del Cerro, gruppo vitivinicolo tra Umbria e Toscana, ha messo in atto una strategia per difendere i propri vigneti dal caldo estremo, con temperature fino a 38-40 gradi. L'azienda utilizza 150. it.blastingnews.com

Azienda Umbria-Toscana usa acqua di raccolta per difendere i vigneti dal caldo estremoCentocinquantamila metri cubi d'acqua raccolti negli invasi e una rete irrigua lunga 10,6 chilometri per difendere i vigneti dal caldo estremo. (ANSA) ... ansa.it