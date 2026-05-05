E-bike e vino | il tour tra i vigneti di Calosso il 10 maggio
Il 10 maggio si svolge un tour in e-bike tra i vigneti di Calosso, con un percorso che prevede un dislivello di circa 600 metri. I partecipanti avranno l’opportunità di scoprire il paesaggio e i vigneti della zona pedalando tra le colline. Le biciclette elettriche possono essere noleggiate presso strutture locali che organizzano il servizio, facilitando così la partecipazione a questa escursione.
? Cosa scoprirai Come affrontare i 600 metri di dislivello tra i vigneti?. Dove si può noleggiare una e-bike per questo percorso?. Quanto costa partecipare al tour completo con il noleggio?. Chi bisogna contattare per prenotare il posto entro il 9 maggio?.? In Breve Percorso di 25 km con 600 metri di dislivello gestito da guida locale.. Quota partecipazione 15 euro con noleggio bici a 30 euro presso Canelli.. Prenotazioni obbligatorie a Paolo al numero 366.6686775 entro il 9 maggio.. Degustazione prevista presso la cantina dell'Associazione Crota ‘d Calos.. L’Associazione Amici di Calosso organizza domenica 10 maggio l’Eno-Bike Tour, un percorso ciclistico di 25 chilometri tra le colline per possessori di e-bike MTB.🔗 Leggi su Ameve.eu
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