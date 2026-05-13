Un vinile una bicicletta quasi 600 chilometri | i francabandiera trasformano il primo album in una corsa contro il tempo

Un vinile, una bicicletta e quasi 600 chilometri sono al centro di una competizione che coinvolge il gruppo musicale i.francabandiera. L’obiettivo della sfida è trasformare il primo album in una corsa contro il tempo, evidenziando le differenze tra le modalità di distribuzione digitale e quella fisica. Mentre un disco può essere rilasciato e sparire in pochi istanti, questa iniziativa si propone di mantenere vivo l’interesse nel corso di un lungo percorso.

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Un disco può uscire su tutte le piattaforme in pochi secondi. Può essere caricato, distribuito, programmato, annunciato, consumato con la stessa rapidità con cui scompare nel flusso quotidiano delle nuove pubblicazioni. I.francabandiera hanno scelto un’altra strada: sottrarre il loro debutto discografico all’automatismo della distribuzione digitale e farlo diventare un vero e proprio viaggio, con una partenza, una scadenza e un margine di rischio. Il loro primo album, “mezzo minuto di raccoglimento”, in uscita il 18 maggio, arriverà al pubblico soltanto se l’unica copia fisica del master, trasferita su vinile, riuscirà a raggiungere Roma entro la mezzanotte del 17.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Un vinile, una bicicletta, quasi 600 chilometri: i .francabandiera trasformano il primo album in una corsa contro il tempo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Una questione di cuore. Corsa contro il tempo per salvare una bambinaMentre l’italia piange il piccolo Domenico, morto per le conseguenza di un trapianto fallito, a oltre 4000 chilometri di distanza, in Senegal, c’è... END, il primo album di RENZ pubblicato in vinile“END” è il primo album solista di RENZ, pubblicato sulle piattaforme digitali lo scorso 6 marzo per Hi-QU Music / ADA Music Italy. Argomenti più discussi: Un vinile, una bicicletta, quasi 600 chilometri: i .francabandiera trasformano il loro debutto in una corsa contro il tempo; Il canto di una vita. Autobiografia di Daniele Cossellu; Akross Music pubblica AM, il nuovo album strumentale disponibile dal 22 maggio. Nastro per manubrio su un telaio di bici? reddit Un vinile, una bicicletta, quasi 600 chilometri: i .francabandiera trasformano il primo album in una corsa contro il tempoUn disco può uscire su tutte le piattaforme in pochi secondi. Può essere caricato, distribuito, programmato, annunciato, consumato con la stessa rapidità con cui scompare nel flusso quotidiano delle n ... atomheartmagazine.com