I campi di vigneti e uliveti nelle Marche sono stati colpiti da grandine, vento e intense piogge, causando danni significativi alle colture. Le condizioni meteo estreme hanno compromesso i raccolti, in particolare la vendemmia in corso. Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza per un anno, mentre l’assessore regionale ha annunciato l’attivazione di un Fondo di solidarietà per i danni subiti.

ANCONA - Ieri, i nostri campi si sono risvegliati in ginocchio. Grandine, vento e forti piogge hanno provocato pesanti danni ai raccolti, mettendo in serio pericolo la vendemmia di quest’anno. Un’apocalisse quantificata a livello regionale da Coldiretti: le prime stime parlano di danni tra il 60% e il 90% su frutteti, vigneti, oliveti e ortaggi; per i seminativi si va tra il 50% e il 70%. Sulla base di questi numeri impressionanti, l’associazione di categoria degli agricoltori ha chiesto alla Regione lo stato di calamità. L'annuncio: Stato di emergenza (per 12 mesi) sulla Provincia di Ascoli e nel comune di Amandola Su richiesta del... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Vigne e olivi, che disastro nelle Marche. L'assessore regionale Rossi: «Ora Fondo di solidarietà». ?Stato di emergenza per 12 mesi deliberato dal Governo

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Vigne e olivi, che disastro nelle Marche. L'assessore regionale Rossi: «Ora Fondo di solidarietà. Interlocuzioni con Roma, pure per l?evento del 3 giugno»I danni alle colture nelle Marche sono stati causati da grandine, vento e forti piogge, che hanno colpito vigneti e oliveti.

Addio a Franco Cazzola, il cordoglio di Firenze e della Toscana. Dal 1995 al 2000 era stato assessore regionaleFirenze e la Toscana hanno perso Franco Cazzola, politologo e docente di scienza politica alla Cesare Alfieri, scomparso.

Argomenti più discussi: Vigne e olivi, che disastro nelle Marche. L'assessore regionale Rossi: Ora Fondo di solidarietà. Interlocuzioni con Roma, pure per...; Velenosi: Una violenza mai vista. Parte del raccolto è ko. La grandine ha colpito in particolare su Sangiovese e Pecorino; Ascoli, la Rsu diffida l’Ast sullo straordinario: Non deve coprire i buchi in organico; Verdicchio e Vernaccia, danni ingenti ai vigneti maceratesi. Sostegno alle aziende.

Vigne e olivi, che disastro nelle Marche. L'assessore regionale Rossi: Ora Fondo di solidarietà. Interlocuzioni con Roma, pure per l’evento del 3 giugnoANCONA Ieri, i nostri campi si sono risvegliati in ginocchio. Grandine, vento e forti piogge hanno provocato pesanti danni ai raccolti, mettendo in serio pericolo la vendemmia di ... corriereadriatico.it