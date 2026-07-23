I danni alle colture nelle Marche sono stati causati da grandine, vento e forti piogge, che hanno colpito vigneti e oliveti. La regione ha annunciato l’attivazione di un Fondo di solidarietà per sostenere i produttori colpiti. Sono in corso interlocuzioni con il governo centrale, anche in vista di un evento programmato per il 3 giugno. Le condizioni climatiche hanno compromesso i raccolti e messo a rischio la vendemmia 2023.

ANCONA Ieri, i nostri campi si sono risvegliati in ginocchio. Grandine, vento e forti piogge hanno provocato pesanti danni ai raccolti, mettendo in serio pericolo la vendemmia di quest’anno. Un’apocalisse quantificata a livello regionale da Coldiretti: le prime stime parlano di danni tra il 60% e il 90% su frutteti, vigneti, oliveti e ortaggi; per i seminativi si va tra il 50% e il 70%. Sulla base di questi numeri impressionanti, l’associazione di categoria degli agricoltori ha chiesto alla Regione lo stato di calamità. Stessa istanza arrivata anche da Comuni e altre associazioni. L’assessore alla Protezione civile Tiziano Consoli ha già... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Corriereadriatico.it - Vigne e olivi, che disastro nelle Marche. L'assessore regionale Rossi: «Ora Fondo di solidarietà. Interlocuzioni con Roma, pure per l?evento del 3 giugno»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Giubileo di Vasco Rossi si compie con dieci concerti allo Stadio Olimpico di Roma a giugno 2027: “Voglio trasformare l’anniversario in un evento goduto e partecipato”Il Giubileo di Vasco Rossi si svolgerà a giugno 2027 allo Stadio Olimpico di Roma, con dieci concerti.

Leggi anche: Roma, dopo Bruno Conti lascia pure Alberto De Rossi: addio dopo 32 anni, ora all'Ostiamare di Daniele?