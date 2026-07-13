Firenze e la Toscana hanno perso Franco Cazzola, politologo e docente di scienza politica alla Cesare Alfieri, scomparso. Cazzola è stato assessore regionale dal 1995 al 2000. La notizia ha suscitato cordoglio tra le istituzioni e le persone che lo conoscevano. La sua carriera si è concentrata sull’attività accademica e politica, lasciando un segno nel territorio. La data della sua scomparsa è il 13 luglio 2026.

Firenze, 13 luglio 2026 – Firenze e la Toscana piangono la scomparsa di Franco Cazzola, noto politologo e già docente di scienza politica alla Cesare Alfieri. Nel corso della sua carriera aveva ricoperto anche la carica di assessore regionale, dal 1995 al 2000 con istituzioni culturali, spettacolo e ricerca, al patrimonio di interesse storico, artistico e culturale, alla cultura della legalità e trasparenza amministrativa. Chi era Franco Cazzola. Nato a Torino, prima di approdare all'Università di Firenze aveva insegnato dal 1969 al 1972 a Trento e dal 1972 al 1990 a Catania. Iniziò la sua carriera in Unifi nel 1991 e vi insegnò fino al 2013. Dal 2002 al 2004 è stato direttore del dipartimento di scienza della politica e sociologia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Addio a Franco Cazzola, il cordoglio di Firenze e della Toscana. Dal 1995 al 2000 era stato assessore regionale

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