Vigile del fuoco Alessandro Marchì morto nell' incendio a San Cataldo dopo un malore ricoverato un collega
Un vigile del fuoco di 59 anni è morto a San Cataldo durante le operazioni di spegnimento di un incendio di vaste proporzioni. Secondo le fonti, l’uomo ha accusato un malore e si è accasciato mentre lavorava sul posto. Un collega è stato ricoverato in ospedale per accertamenti. Non ci sono altre persone coinvolte o ferite segnalate. Le autorità stanno indagando sulle cause del malore e sulle circostanze dell’incidente.
Tragedia in Sicilia. Un vigile del fuoco di 59 anni, Alessandro Marchì, è morto a causa di un malore mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato a San Cataldo. Un suo collega, colto anche lui da malore durante l’intervento, è stato ricoverato all’ospedale di Caltanissetta. Da giorni i vigili del fuoco sono in azione per contrastare numerosi incendi scoppiati in varie zone dell’isola. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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