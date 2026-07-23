Vigile del fuoco Alessandro Marchì morto nell' incendio a San Cataldo dopo un malore ricoverato un collega

Notizia in breve

Un vigile del fuoco di 59 anni è morto a San Cataldo durante le operazioni di spegnimento di un incendio di vaste proporzioni. Secondo le fonti, l’uomo ha accusato un malore e si è accasciato mentre lavorava sul posto. Un collega è stato ricoverato in ospedale per accertamenti. Non ci sono altre persone coinvolte o ferite segnalate. Le autorità stanno indagando sulle cause del malore e sulle circostanze dell’incidente.