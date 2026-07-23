Vigile del fuoco colto da malore morto mentre spegne un incendio

Durante le operazioni di spegnimento di un incendio boschivo in contrada Mimiani, nel Nisseno, un vigile del fuoco ha accusato un improvviso malore ed è deceduto. L'intervento si svolgeva martedì 22 luglio, quando l'uomo si trovava sul posto per gestire le fiamme. Non sono stati resi noti dettagli sulle cause del malore o sulle condizioni di salute precedenti.

Un vigile del fuoco del comando provinciale di Caltanissetta è morto martedì 22 luglio, dopo essere stato colto da un improvviso malore mentre era impegnato a domare un vasto incendio boschivo a San Cataldo, in contrada Mimiani, nel Nisseno. La vittima è Alessandro Marchì, 59 anni, caporeparto. Nello stesso intervento un collega si è sentito male ed è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Il rogo e l’evacuazione Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Iacchetti: ‘Sono militante comunista. Schillaci? Spero muoia aspettando una Tac’... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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COLTO DA MALORE FERMA IL TIR IN MEZZO ALLA SPV, PAURA IN PEDEMONTANA | 21/04/2026

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#Meteo Un vigile del fuoco di 59 anni è morto, colto da un malore, durante le operazioni di spegnimento di un vasto #incendio divampato a San Cataldo (Caltanissetta). A favorire i roghi in varie aree della Sicilia il caldo degli ultimi giorni. Nel video Bivona, n x.com

Vigile del fuoco colto da malore, muore mentre spegne un incendio reddit

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